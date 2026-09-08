Ένας 26χρονος συνελήφθη σε περιοχή των Σερρών για εμπλοκή σε απάτες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του λογιστή. Κατηγορείται για μία περίπτωση σε απόπειρα, και μία τετελεσμένη.

Στην πρώτη περίπτωση, για την οποία και συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο, συνεργός του 26χρονου συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 63χρονο και προσποιούμενος τον λογιστή, του ζήτησε να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα, δήθεν για να αποφύγει πρόστιμο από την Εφορία. Ο 26χρονος εμφανίστηκε ως «εισπράκτορας» και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα από το υποψήφιο θύμα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι δύο ημέρες νωρίτερα, με την ίδια μεθοδολογία, παρέλαβε από 76χρονη το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του και την πιθανή εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.