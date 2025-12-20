Δεκαεξάχρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον Καθηγητή της για σεξουαλική παρενόχληση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ο Καθηγητής την κάλεσε στην τάξη την ώρα που αυτή ήταν άδεια. Άρχισε να της μιλάει και λίγα λεπτά αργότερα, της χάιδεψε την πλάτη, μέχρι που το χέρι του έφτασε να ακουμπήσει το εσώρουχό της.

Η 16χρονη έφυγε από την αίθουσα τρέχοντας και κλαίγοντας, όταν έφθασε στο σπίτι της εξιστόρησε τα όσα της συνέβησαν στην οικογένειά της και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025.

Ο 62χρονος Καθηγητής Λυκείου παραπέμφθηκε με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια κατά τη διάταξη του άρθρου 342 του Ποινικού Κώδικα. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ανακρίτρια Σερρών, ενώ ο 62χρονος παραμένει στα κρατητήρια του τμήματος Μεταγωγών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών, μέχρι και τη Δευτέρα (22/12), που θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου για να καταθέσει.