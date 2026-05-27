Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών με την είδηση του 10χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε αρδευτικό κανάλι το μεσημέρι της Τετάρτης (27/05).

Λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του μικρού παιδιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου, επίσης Ρομά, το οποίο ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με καταγγελίες, πρόκειται για μια 43χρονη, ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού, η οποία διέπραττε ρευματοκλοπή, περνώντας ένα καλώδιο πάνω από το νερό, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

Εξετάζεται αν ο ανήλικος στην προσπάθεια του να περάσει από το κανάλι ή πέφτοντας μέσα σε αυτό, χτυπήθηκε από ρεύμα.

Πώς έγινε το τραγικό συμβάν

Περίπου στις 11:45 ενημερώθηκε η Αστυνομία από συγγενικά πρόσωπα για το περιστατικό και άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι και ανασύρθηκε από πυροσβέστες του Κλιμακίου Σιδηροκάστρου χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε το παιδί στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες, όλα δείχνουν ότι το 10χρονο αγόρι έπαιζε σε οικισμό Ρομά, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο κανάλι και έπεσε κατά λάθος μέσα, χάνοντας τη ζωή του.

Η σορός του ανήλικου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.

