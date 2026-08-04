Σε συναγερμό βρίσκεται εκ νέου ο κτηνοτροφικός κόσμος στις Σέρρες, καθώς η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε στο Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων (WAHIS) δεκατέσσερις νέες εστίες ευλογιάς αιγοπροβάτων σε όλη τη χώρα, για το διάστημα 18 έως 24 Ιουλίου 2026.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τέσσερις νέες εστίες στο Δήμο Σιντικής, οι οποίες εντοπίστηκαν σε μικρές μονάδες στο Μεγαλοχώρι, όπου εκτρέφονταν συνολικά 200 πρόβατα.

Βάσει των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων, τα 200 ζώα θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους.

Παράλληλα, αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση των δειγμάτων, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ζώνες επιτήρησης και ξεκίνησαν εντατικοί υγειονομικοί έλεγχοι στις παρακείμενες εκμεταλλεύσεις.

Η περιοχή καταγράφει εκ νέου κρούσματα μετά τις 3 Ιουνίου, όταν είχε απομονωθεί ο ιός σε μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσσα Σιντικής, ενώ είχε προηγηθεί επιπλέον περιστατικό στις 17 Μαρτίου στο Λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας.

Η νέα αυτή έξαρση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη οριακή κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, όπου οι συνολικές θανατώσεις ζώων λόγω της νόσου, έχουν πλέον ξεπεράσει τις 42.000.