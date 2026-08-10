Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με το θάνατο του 66χρονου άνδρα στην περιοχή Ίβηρα του Δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Zούγκλας», λίγες ώρες πριν το θάνατο του 66χρονου εκτυλίχθηκε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα τον ίδιο και θύτη τον αδελφό του.

Συνέπεια των ανωτέρω ήταν να μεταβεί ο 66χρονος στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών και να υποβάλει μήνυση εναντίον του αδελφού του.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για να εκτιμήσουν οι γιατροί τα τραύματά του και έπειτα από τις υποδείξεις τους, επέστρεψε στο σπίτι του, όπου λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός.

Ο άνδρας που ήταν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και στο χωριό του για το καλοκαίρι, όπου και εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.