Προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας, ζήτησε και έλαβε ο 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελέα

Ο 56χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην αρμόδια εισαγγελέα και σύμφωνα με τον διορισμένο από το δικαστήριο δικηγόρο του ισχυρίζεται, ότι δεν υπήρξε βιασμός, αλλά ερωτική πράξη η οποία έγινε με τη συναίνεση της 78χρονης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εισαγγελέας απήγγειλε την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών.