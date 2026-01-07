Σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του καταγράφονται στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που φέρεται να δέχθηκε από συνομήλικό του, ηλικίας 16 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστών, στη σορό του ανήλικου εντοπίστηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων. Τα πορίσματα της νεκροψίας – νεκροτομής πρόκειται να ενσωματωθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ανήλικος δράστης, ο οποίος κατά την προανακριτική διαδικασία φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο με τον αγκώνα στο κεφάλι, έπειτα από διαπληκτισμό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σχετιζόταν με μια κοπέλα, αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών, προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της 47χρονης μητέρας του 16χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η ίδια, σε δηλώσεις που έκανε από τον χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το τραγικό περιστατικό και απηύθυνε συγγνώμη προς την οικογένεια του θύματος. «Λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι συνέβη. Ζητώ συγγνώμη, αν και γνωρίζω ότι είναι ελάχιστο μπροστά στον πόνο των γονιών. Αν ο γιος μου φέρει ευθύνη, θα πληρώσει και θα οδηγηθεί στη φυλακή», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Παρέμβαση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του για την υπόθεση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και έφερε στο φως παλαιότερα στοιχεία που αφορούν τον 16χρονο κατηγορούμενο. Όπως επισημαίνεται, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είχε δεχθεί αναφορά για δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία φέρονταν να διαβιούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ουσιαστικά χωρίς γονική φροντίδα, καθώς ο πατέρας τους εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από ουσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναφορά αξιολογήθηκε άμεσα και διαβιβάστηκε με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές για περαιτέρω διερεύνηση. Όπως τονίζεται, το μικρότερο από τα δύο παιδιά της οικογένειας είναι ο ανήλικος που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ