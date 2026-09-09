Στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών έπεσαν ένας 42χρονος, μία 38χρονη και ένας 15χρονος, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε απόπειρα εξαπάτησης ενός 65χρονου.

Το σχέδιο φέρεται να είχε στηθεί με τη γνωστή μέθοδο του «λογιστή». Άγνωστος συνεργός τηλεφώνησε στον 65χρονο και, προσποιούμενος τον λογιστή του, τον ενημέρωσε ψευδώς ότι δήθεν είχε χρέος προς την εφορία. Στη συνέχεια, του ζήτησε να παραδώσει όλα τα χρήματα που είχε στο σπίτι του.

Ωστόσο, αυτή τη φορά η απάτη δεν εξελίχθηκε όπως είχαν υπολογίσει. Οι αστυνομικοί είχαν ενημερωθεί και έστησαν επιχείρηση, εντοπίζοντας τον 15χρονο τη στιγμή που πήγαινε να παραλάβει τα χρήματα από το υποψήφιο θύμα.

Την ίδια ώρα, ο 42χρονος και η 38χρονη φέρονται να βρίσκονταν σε κοντινό σημείο και να περίμεναν μέσα σε όχημα. Όταν αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ο οδηγός, μάλιστα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να ξεφύγει, με αποτέλεσμα το όχημα να συγκρουστεί με περιπολικό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του ΙΧ που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, καθώς και δύο κινητών τηλεφώνων.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αναζητείται ο άγνωστος συνεργός που έκανε το τηλεφώνημα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι τρεις συλληφθέντες να έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.