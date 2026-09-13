Σε κινητοποίηση βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Άνω Βροντούς, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εκδήλωση της φωτιάς φαίνεται να συνδέεται με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα που είχε προηγηθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου έχει στηθεί επιχείρηση κατάσβεσης, στην οποία συμμετέχουν τόσο επίγειες, όσο και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Στη «μάχη» για τον περιορισμό της φωτιάς συνδράμει ενεργά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Σερρών έχει τεθεί σε ετοιμότητα, διαθέτοντας υδροφόρες, προκειμένου να διευκολύνει και να ενισχύσει το δύσκολο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.