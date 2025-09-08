Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση και οι έρευνες για την υπόθεση του οργανωμένου κυκλώματος στο οποίο εμπλέκεται ο Ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλες συλλήψεις.

Η Αστυνομία, μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες αλλά και δύο Ευαγγέλια, μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, προχώρησε σε συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» το αντίτιμο που ζητούσε το κύκλωμα για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια του 1737 και του 1761, ήταν 200 χιλιάδες ευρώ.

Η σύλληψη του κυκλώματος έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Στο κύκλωμα συμμετείχαν εκτός από τον Ηγούμενο της Μονής, ένας ακόμη μοναχός, ένας ενεχυροδανειστής και η γυναίκα του, ένας ιδιώτης που είχε συλληφθεί στο παρελθόν για αρχαιοκαπηλία και ο ενδιάμεσος που είχε αναλάβει να φέρει σε επαφή το κύκλωμα με πιθανούς αγοραστές.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το δεδομένο, το κύκλωμα να είχε βάλει στο χέρι και άλλα ιερά τιμαλφή από άλλα Μοναστήρια, καθώς κάποια από τα προς πώληση κειμήλια είχαν αφαιρεθεί από την περιοχή της Σπάρτης.

Όπως αναφέρει ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης στη «Ζούγκλα», δεν θα εκπλαγεί αν από την ανάκριση προκύψουν και άλλες συλλήψεις, καθώς το κύκλωμα φαίνεται να είχε δράσει και στο παρελθόν.

Ο κος Τσούκαλης επισήμανε ότι η Μητρόπολη θα πρέπει να κάνει απογραφή των κειμηλίων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν έχουν αφαιρεθεί και άλλα και έχουν πουληθεί στο εξωτερικό.

