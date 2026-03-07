Σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών ήταν ο 48χρονος αλλοδαπός που το απόγευμα της Παρασκευής (06.03.2026) προκάλεσε αναστάτωση έξω από τη ΓΑΔΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν πλησίασε τον σκοπό, απειλώντας ότι διαθέτει εκρηκτικά και κρατώντας χειροβομβίδες.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι υπήκοος του Σουδάν και είχε μαζί του πρόσφατο χαρτί αποφυλάκισης, βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και απειλούσε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, κουβαλούσε σακίδιο και στα χέρια του κρατούσε αντικείμενο που έμοιαζε με χειροβομβίδα. Μάλιστα εντός του σακιδίου φέρεται να εντοπίστηκαν δύο αληθινές χειροβομβίδες. Λόγω του περιστατικού διεκόπη για λίγο η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας από την Πανόρμου στο ρεύμα προς την Πατησίων και στη Δημητσάνας από το ύψος της Αλεξάνδρας.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν με συντονισμένη κίνηση. Αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ τον προσέγγισε και άρχισε να συνομιλεί μαζί του, καθώς ο 48χρονος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να πραγματοποιήσει κλήση.

Την ώρα που ο αστυνομικός τον απασχολούσε, δύο ακόμη συνάδελφοί του πλησίασαν διακριτικά από πίσω και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, περνώντας του χειροπέδες και βάζοντας τέλος στο περιστατικό που είχε προκαλέσει πανικό στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα άτομο άστεγο και ψυχικά ασθενή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25’, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται.

Λόγω του περιστατικού είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δεν εντοπίστηκαν άλλα ευρήματα».