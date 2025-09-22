Σεσημασμένος οπαδός του Ολυμπιακού με συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια στο ΟΑΚΑ το 2013 είναι ο 34χρονος ο οποίος λίγο μετά τα μεσάνυχτα δέχτηκε πυροβολισμούς στην είσοδο της πολυκατοικίας του στο Παγκράτι.

Στον νεαρό, ο οποίος είναι εκτός κινδύνου, είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από μερικούς μήνες είχε εμπλακεί και σε ένα επεισόδιο με ξυλοδαρμό στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αρχές εξετάζουν μια μαρτυρία που αναφέρει ότι μετά τους πυροβολισμούς, είδαν ένα άτομο να τρέχει κρατώντας ένα όπλο και στη συνέχεια να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο.

Θυμίζουμε πως, πυροβολισμοί έπεσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο Παγκράτι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και βρήκαν έναν άνδρα 35 ετών στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Λεάνδρου 26 που έφερε τραύματα στη μέση και την κοιλιά. Όπως ανέφεραν κάτοικοι στην Αστυνομία άκουσαν τρεις πυροβολισμούς.