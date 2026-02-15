Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τον νεκρό ηλικιωμένο στην Αλεξανδρούπολη.

Φαίνεται πως συγγενικό του πρόσωπο τον έψαχνε από την περασμένη Τετάρτη, ενώ η σορός του βρέθηκε το Σάββατο το απόγευμα στο σπίτι του, στο κέντρο της πόλης.

Ο 84χρονος δέχθηκε 15 μαχαιριές στην κοιλιά και στα πλευρά του, ενώ ο χώρος ήταν αναστατωμένος και έλειπε το κινητό του τηλέφωνο.

Οι Αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση αστραπιαία, καθώς συνέλαβαν 3 άτομα, τα οποία μάλιστα ομολόγησαν την πράξη τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς Ρομά, ηλικίας 12, 16 και 21 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο ηλικιωμένος άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στους δράστες. Η λεπτομέρεια αυτή προκαλεί ερωτήματα.

Πηγές αναφέρουν πως ο 84χρονος ήταν σεσημασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων. Είχε φυλακιστεί στο παρελθόν, καθώς είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους έναντι αμοιβής.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στην πλήρη σύνθεση του χρονικού της δολοφονίας, στα κίνητρα και στον ακριβή ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.