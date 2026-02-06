Το ένα εκατομμύριο ευρώ αγγίζει το ποσό που εντόπισε μέχρι αργά το απόγευμα το «Ελληνικό FBI», κατά την διάρκεια των ερευνών για το κύκλωμα παράνομης διακίνησης τσιγάρων, που είχε «έδρα» αλλά και «παραρτήματα» σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για χρήματα που έχουν βρεθεί κατά τη διάρκεια των κατ’ οίκον ερευνών αλλά και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι αρχές ασφαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού πέρασαν από… κοπάδια προβάτων, μέχρι να καταφέρουν να μπουν σε εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονταν τα παράνομα τσιγάρα, δεν άφησαν πόρτα για πόρτα που να μην άνοιξαν, ενώ γκρέμισαν και… τοίχους.

Μάλιστα, φαίνεται ότι οι αστυνομικοί στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής βρήκαν, πίσω από κατασκευή με γυψοσανίδες, έναν από τους βασικούς χώρους με μηχανήματα, ο οποίος θεωρούν ότι είναι μία από τις κύριες εγκαταστάσεις του κυκλώματος.

Σε άλλη έρευνα που έκαναν, στη Δυτική Αττική, βρήκαν έναν χώρο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το «επιχειρησιακό κέντρο» της εγκληματικής οργάνωσης.

Από αυτό το κέντρο που είχε στηθεί. και από εκεί γινόταν η παρακολούθηση αλλά και η προώθηση των παράνομων προϊόντων.

Αρχηγικά μέλη, σύμφωνα με την έρευνα των διωκτικών αρχών, είναι δυο αδέλφια από την Θεσσαλονίκη, με τα αρχικά Π.Π και Γ.Π, τα οποία θεωρούνται «μεγάλα ονόματα» στον χώρο της παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων.

Ο ένας από τους δύο μάλιστα, που έχει κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, έχει το παρατσούκλι «μπαλαρίνα». Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα βίντεο του ίδιου, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτά τα βίντεο, ακούγονται ανυπόστατες «αποκαλύψεις» που αφορούν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μέχρι ανώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Καλά πληροφορημένες πηγές, που γνωρίζουν τον χώρο της παράνομης διακίνησης τσιγάρων, τους χαρακτηρίζουν ως το «αντίπαλο δέος» του ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, «Έντικ», σε βάρος του οποίου εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει βρει «καταφύγιο» στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι.

Το χρονικό επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη

Aπό το πρωί της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης διενεργούνται ταυτόχρονες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 25 άτομα, 19 στην Αττική και έξι στη Βοιωτία, ενώ έχουν κατασχεθεί όπλα, χρήματα (πάνω από 700.000 ευρώ), οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε κατοικίες συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους είναι και δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη που είναι γνωστοί για τη δραστηριότητά τους στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα της αστυνομίας: