Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, μετά την επεισοδιακή παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εκεί νωρίτερα επικράτησαν σκηνές χάους, όταν υγειονομικοί και συγκεντρωμένος κόσμος που βρέθηκαν στο σημείο, αποδοκίμασαν έντονα τον Υπουργό Υγείας, προσπαθώντας να εμποδίσουν την είσοδό του στο νοσοκομείο, με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να παρεμβαίνουν.

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εξέδωσαν ανακοινώσεις τόσο για την παρουσία των ΜΑΤ στα νοσοκομεία, όσο και τον Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ για το ίδιο θέμα μίλησε στην ΕΡΤ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

ΠΑΣΟΚ: «Τοξικός ο κ. Γεωργιάδης»

Συνοπτικά ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε για το περιστατικό στο Κρατικό Νίκαιας: «Δεν είναι ωραίες εικόνες. Είναι δεδομένο ότι οι προπηλακισμοί δεν είναι ποτέ λύση και προφανώς ο Υπουργός, και ο κάθε Υπουργός εκλεγμένης Κυβέρνησης, πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε πηγαίνει. Είναι πολλές οι διαφωνίες μας με τον κ. Γεωργιάδη. Χαοτικές.

Θεωρούμε ότι είναι ένα τοξικό πρόσωπο και ένας αποτυχημένος Υπουργός. Αλλά είναι Υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης Κυβέρνησης, και προφανώς, δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου.

Άρα, είναι ξεκάθαρη η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η εικόνα είναι μία εικόνα, που δίνει και ένα λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα. Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Υπάρχουν οι συγκρούσεις, διαφωνώ εγώ με την κα. Συρεγγέλα, με τον κ. Μπάρκα. Άλλο αυτό και άλλο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες».

ΣΥΡΙΖΑ: «Ντροπή οι εικόνες με αστυνομικούς να χτυπούν εργαζομένους»

«Για πολλοστή φορά, ο Υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, μετατράπηκε σε θλιβερό πρωταγωνιστή σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών και νοσηλευτών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Οι εικόνες με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους εργαζόμενους στην είσοδο του νοσοκομείου αποτελούν ντροπή, όχι μόνο για τον Υπουργό, αλλά για την Κυβέρνηση συνολικά. Μια Κυβέρνηση που έχει μοναδικό έργο το ξήλωμα και τη διάλυση του ΕΣΥ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων της ιδιωτικής υγείας, εις βάρος, προφανώς, της υγείας των πολιτών.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους».

ΚΚΕ: «Ο Α. Γεωργιάδης εμφανίστηκε στο νοσοκομείο για να προκαλέσει τους υγειονομικούς»

«Η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού εμπορίου της υγείας, ήταν απολύτως δίκαιη, γιατί δίκαια είναι τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.

Την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων. Ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις Κλινικές, και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, και όχι η ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει ο Υπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο, όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να προκαλέσει τους υγειονομικούς, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων καταστολής, που έκαναν ακόμα και χρήση χημικών, ακριβώς έξω από τον χώρο των Επειγόντων Περιστατικών.

Όσο κι αν δεν του αρέσει, οι υγειονομικοί και τα Σωματεία τους, με τις δυνάμεις του ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, θα είναι πάντα εκεί, για να “χαλάνε” τις στημένες φιέστες, να απαιτούν λύσεις, να αναδεικνύουν την αλήθεια για το ΕΣΥ και να παλεύουν για το δικαίωμα του λαού στη δημόσια και δωρεάν υγεία.

ΥΓ: Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους Ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του…».

Νέα Αριστερά: «Αυτή ήταν η απάντηση της Κυβέρνησης στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο»

«Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο στενάζει από ελλείψεις ώστε να πραγματοποιήσει μία από τις γνωστές φιέστες του. Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι «όλα λειτουργούν».

Οι υγειονομικοί που διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες εργασίας τους και για την κατάσταση του ΕΣΥ αντιμετωπίστηκαν με αστυνομική βία. Οι ίδιοι άνθρωποι που κράτησαν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας στην πανδημία, και το κρατούν ακόμη, βαφτίζονται «ταραξίες». Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο Δημήτρης Ζιαζιάς, Επιμελητής Παθολόγος του Γ.Ν. Νίκαιας και μέλος της διοίκησης ΟΕΝΓΕ, και δύο ακόμη γιατροί φέρονται να υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις μετά από χτυπήματα στο κεφάλι.

Αυτή ήταν η απάντηση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο.

Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακές επισκέψεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το ΕΣΥ.

Αλλά όσο η εικόνα προέχει της ουσίας, το αποτέλεσμα είναι αυτό: ΜΑΤ σε νοσοκομεία».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ένταση προκλήθηκε μεταξύ νοσηλευτών και αστυνομικών το πρωί της Πέμπτης (19/2), κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να κινηθούν εναντίον του Υπουργού, με αποτέλεσμα να προκληθούν αψιμαχίες και σπρωξίματα με τα ΜΑΤ.

Η φρουρά του Άδωνι Γεωργιάδη κατάφερε να τον απομακρύνει από το σημείο και ο Υπουργός μπήκε από την πίσω πόρτα στο νοσοκομείο.

Ο Υπουργός σε τηλεφωνική του παρέμβαση, λίγη ώρα αργότερα μετά τα επεισόδια, δήλωσε ότι η παρεμπόδιση της εισόδου του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, ήταν προαποφασισμένη, ενώ επεσήμανε πως κινδύνευσε.

«Σήμερα είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδό μου. Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα», δήλωσε.

«Το κάνουμε καινούριο το νοσοκομείο. Μαζεύτηκαν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων που ανήκουν στο ΚΚΕ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ», πρόσθεσε, με αφορμή όσα συνέβησαν κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο νοσοκομείο.

Στον απόηχο των επεισοδίων, προσήχθη ένας γιατρός. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος, ο Υπουργός Υγείας δεν προτίθεται να κινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του συγκεκριμένου εργαζόμενου.

Τελικά ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος.

Νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε στο Αρεταίειο Nοσοκομείο, όπου είχε έντονο διάλογο με συγκεντρωμένους.

Ο Υπουργός τους πλησίασε και ρώτησε το λόγο της κινητοποίησης για να λάβει την απάντηση ότι είναι «ανεπιθύμητος». Όταν αναρωτήθηκε αν η διαμαρτυρία έχει σχέση με το ΕΣΥ και με το Αρεταίειο, άκουσε ότι «ο ίδιος είναι υπεύθυνος για όλα τα εγκλήματα». Η κουβέντα πήγε και στη Γάζα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να θέτει το ζήτημα της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023. Τότε μια από τις συγκεντρωμένες δήλωσε μπροστά στην κάμερα: «Είμαστε με τη Χαμάς».

Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: «Είμαστε με τη Χαμάς» η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους pic.twitter.com/ZrksbZRIri — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026



Ο Υπουργός απάντησε: «Εάν είστε με τη Χαμάς, τότε εμείς είμαστε με το Ισραήλ».

Δείτε την ανάρτηση του Υπουργού: