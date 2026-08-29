Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αισθητή μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός σήμερα Σάββατο (29/8), καθώς η σχετική άπνοια των τελευταίων ημερών δίνει τη θέση της σε εξαιρετικά ενισχυμένους ανέμους, οι ριπές των οποίων θα αγγίξουν τοπικά ακόμη και τα 120 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, με το θερμόμετρο να φτάνει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι τα ισχυρά μελτέμια.

Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου οι μέγιστες ριπές υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσουν τα 90 χλμ./ώρα.

Στην Κρήτη, οι ριπές του ανέμου θα ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα, ενώ στα ανατολικά τμήματα εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 110 και 120 χλμ./ώρα.

Η πρόγνωση για τις ριπές ανέμου από το meteo

Live: Η εξέλιξη του ανέμου από το windy.com

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στα βορειοανατολικά και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, καθώς και πιθανόν στη Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή υποχώρηση στα ανατολικά:

Ηπειρωτικά & Ιόνιο: 35 έως 37°C (τοπικά στα δυτικά έως 38°C).

Νησιά Αιγαίου: 30 έως 31°C (στα ανατολικά και τη νότια Κρήτη έως 33-34°C).

Αναλυτικά ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34°C.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και ξανά από το απόγευμα, οπότε και αναμένονται καταιγίδες μέχρι το βράδυ.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33°C.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και απογευματινές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά τμήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 4 μποφόρ (στα ανατολικά το πρωί ΑΒΑ έως 5 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35°C (2-3 βαθμούς χαμηλότερη η ελάχιστη στη δυτική και η μέγιστη στην ανατολική Μακεδονία).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος με απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και εκδήλωση καταιγίδων στην Ήπειρο και ορεινά της Δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά 38°C.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα καταιγίδων το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37°C.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31°C (στη νότια Κρήτη έως 34°C).

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 7, στα νότια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33°C.