Η σημερινή ημέρα (5/12), ξεκίνησε με έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο το σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Από το βράδυ της Πέμπτης (4/12) εστάλη μήνυμα 112, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες και πολύ δυνατούς νοτιάδες, με ριπές που φτάνουν ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα.

Σχεδόν όλα τα νησιά ξύπνησαν με ισχυρή έως πολύ ισχυρή βροχόπτωση, συνοδευόμενη από αστραπές και τοπικές καταιγίδες.





Πολλά σχολεία σε διάφορες περιοχές παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας, με εξαίρεση τη Νάξο, ενώ ήδη έχουν εμφανιστεί τα πρώτα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Δείυτε το χάρτη του meteo.gr με τις θερμοκρασίες την ισχύ των ανέμων και τα ύψη βροχής

Βίντεο από την πολύ ισχυρή βροχόπτωση στη Μύκονο

Δείτε το βίντεο από την ισχυρή κακοκαιρία στην Άνδρο

Πολύ έντονα τα φαινόμενα στη Σύρο και τη Σίφνο δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων

Δυσχέρειες στις θαλάσσιες μετακινήσεις

Οι άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ προκαλούν ακυρώσεις, αλλαγές και καθυστερήσεις σε πολλά δρομολόγια. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τα κατά τόπους πρακτορεία πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση.

Η κακοκαιρία «Byron» συνεχίζεται

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τις Κυκλάδες για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Οι αρχές συνιστούν:

αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

προσοχή σε πλημμυρισμένα σημεία

απομάκρυνση από ρέματα και χειμάρρους

ασφαλή στάθμευση οχημάτων