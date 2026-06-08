Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, στις Θερμοπύλες.

Δύο οχήματα, που κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα, συγκρούστηκαν σφοδρά μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ένα ΙΧ πραγματοποίησε διπλό ελιγμό και βρέθηκε στο ρεύμα του δεύτερου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν μετωπικά.

Δείτε εικόνες από την σφοδρή σύγκρουση:

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή πραγματοποιούνται έργα για τη δημιουργία κόμβου εισόδου και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από μια λωρίδα για το κάθε ρεύμα.

Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, καθώς οι δύο επιβάτες του ενός οχήματος τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Οι επιβάτες του δεύτερου οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα, δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας διενεργεί την προανάκριση για το συμβάν.

Πηγή: Lamia Report