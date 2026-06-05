Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (5/6) στην Εύβοια.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Νέας Αρτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα evima.gr, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον αναβάτη του δικύκλου να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Στο σημείο της σύγκρουσης σήμανε συναγερμός. Δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να καθαρίσουν το οδόστρωμα από τυχόν συντρίμμια ή διαρροές καυσίμων.

Παράλληλα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο οδηγό της μοτοσικλέτας και στη συνέχεια τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Προβλήματα στην κυκλοφορία

Λόγω του ατυχήματος και της ακινητοποίησης των οχημάτων, η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Νέας Αρτάκης – Χαλκίδας διεξάγεται με δυσκολία, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές και οι οδηγοί να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το φορτηγό και η μοτοσικλέτα βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης διερευνώνται ήδη από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.