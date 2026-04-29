Σοβαρό τροχαίο ατύχημα από το οποίο τραυματίστηκε μια γυναίκα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί στο φανάρι της Αγχιάλου στην παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης-Βεροίας, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να εγκλωβιστεί μέσα στο ΙΧ η οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία τραυματίστηκε. Στο σημείο βρέθηκαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της.

Πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 50 ετών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μεν (φέρει πολλαπλά κατάγματα σύμφωνα με τις πληροφορίες), αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

