Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 09/07 στη Λάρισα και ειδικότερα στην περιφερειακή Τρικάλων.

Δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν πέντε άτομα, τα τέσσερα στο ένα όχημα (οικογένεια) και ένα στο άλλο, συγκρούστηκαν με σφοδρότητα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό όλων των επιβαινόντων.

Μετά την σύγκρουση, σήμανε συναγερμός στις Αρχές και έσπευσαν στο σημείο τόσο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όσο η αστυνομία και η Πυροσβεστική, καθώς υπήρξε εγκλωβισμός ενός ατόμου κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.