Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8 Ιουνίου) στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Andros King» προσέκρουσε με σφοδρότητα στον βόρειο λιμενοβραχίονα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον λιμενοβραχίονα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ζημιές στον λιμενοβραχίονα είναι μεγάλες, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για κομμάτια της προβλήτας που κυριολεκτικά «κόπηκαν στα δύο» από τη δύναμη της πρόσκρουσης, σύμφωνα με το irafina.

Παρά την κρισιμότητα του περιστατικού και το γεγονός ότι το πλοίο ήταν γεμάτο με επιβάτες και οχήματα, επικράτησε ψυχραιμία και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ανάμεσα στους επιβαίνοντες ή τα μέλη του πληρώματος. Επιπλέον, από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε υπήρξε κάποια εισροή υδάτων ή διαρροή καυσίμων στον θαλάσσιο χώρο του λιμανιού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.