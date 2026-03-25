Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) σε κεντρικό δρόμο στο Βασιλικό Ευβοίας, στο ύψος του εργοστασίου ΤΕΜPΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που κινούνταν στο ρεύμα από Χαλκίδα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, δύο ακόμη οχήματα που βρίσκονταν πίσω από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα, επιχείρησαν να αποφύγουν τη σύγκρουση, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν μεταξύ τους. Το όχημα που φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο βγήκε εκτός δρόμου και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Ο οδηγός του εγκατέλειψε το σημείο, πριν από την άφιξη της αστυνομίας και αναζητείται.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η Τροχαία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος και τον εντοπισμό του υπεύθυνου οδηγού.