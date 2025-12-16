Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Αγρίνιο μεταξύ ντελιβερά και αυτοκινήτου.

Αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Κορυτσάς και με οδηγό νεαρή γυναίκα συγκρούστηκε με το δίκυκλο, που κινούνταν επί της οδού Δασκαλοπούλου με οδηγό νεαρό διανομέα.

Το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση των οδών, που χαρακτηρίζεται αρκετά επικίνδυνη λόγω προβλημάτων ορατότητας.

Από την σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός του νεαρού ντελιβερά. Ο διανομέας μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Αγρινίου, με σπασμένο το αριστερό του πόδι.

Έρευνα για το τροχαίο ενεργεί η Τροχαία Αγρινίου.

Πηγή: AgrinioPress