Σφοδρό ήταν το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (03/12) επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στον κόμβο Γιόφυρου προς Γάζι.

Από την σύγκρουση, υπήρξαν δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ειδικότερα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονος, βγήκε εκτός πορείας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και χτύπησε δέντρο.

Σοκάρουν οι εικόνες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας από το τροχαίο:

Εγκλωβίστηκε στο όχημα, ο 35χρονος μαζί με την συνοδηγό. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε ο οδηγός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, με ελαφρά τραύματα, η γυναίκα που ήταν συνοδηγός.

