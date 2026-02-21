Ένα ακόμη «χτύπημα» πραγματοποίησε κλιμάκιο της ΑΑΔΕ στην Πάτρα, εν μέσω των καρναβαλικών εκδηλώσεων, επιβεβαιώνοντας ότι οι έλεγχοι για φορολογικές και άλλες παραβάσεις, εντείνονται τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, άνδρας φέρεται να ενοικίασε χώρο στο νότιο τμήμα της πόλης, όπου στο παρελθόν λειτουργούσε ως καφέ-μπαρ, προχωρώντας στην παράνομη πώληση καρναβαλικών στολών. Μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκαν 151 φορολογικές παραβάσεις, συνολικού ύψους 5.285 ευρώ, με αποτέλεσμα ο χώρος να σφραγιστεί χθες (20/2). Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το tempo24, παρά το σφράγισμα του καταστήματος, εθεάθη άτομο που επέβαινε σε αγροτικό όχημα να προχωρά εκ νέου σε πώληση στολών στον ίδιο χώρο.