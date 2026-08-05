Συνελήφθη μία 49χρονη συνιδιοκτήτρια ξενοδοχειακής μονάδας σε παραλιακή περιοχή της Ρόδου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αστυνομικών αρχών το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου 2026. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας τουρισμού με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2026, το οποίο όριζε την εκκένωση και την εκ νέου σφράγιση του ξενοδοχείου.

Το ιστορικό της σφράγισης και οι παραβάσεις

Η μονάδα είχε σφραγιστεί αρχικά στις 20 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν σχετικής απόφασης της 20ής Σεπτεμβρίου 2023, λόγω θεμάτων που σχετίζονταν με το πιστοποιητικό πυρασφάλειας — αν και η πλευρά της κατηγορούμενης ισχυρίζεται την ύπαρξη προσωρινού πιστοποιητικού. Παρά τη σφράγιση, σε έλεγχο στις 11 Ιουνίου 2026 διαπιστώθηκε παραβίαση των σημάτων και αντικανονική λειτουργία της επιχείρησης εν μέσως τουριστικής περιόδου, γεγονός που διαβιβάστηκε στην εισαγγελική αρχή στις 12 Ιουνίου 2026.

Το αδιέξοδο με τους 216 ενοίκους

Κατά την επιχείρηση της 3ης Αυγούστου 2026, η εκκένωση κατέστη αδύνατη, καθώς στο ξενοδοχείο διέμεναν 216 άτομα, σύμφωνα με τη δήλωση των υπευθύνων. Αποτέλεσμα ήταν να μην ολοκληρωθεί η σφράγιση εκείνη την ημέρα και να συλληφθεί η 49χρονη εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Οι βαρύτατες κατηγορίες και οι αναζητήσεις

Σε βάρος της 49χρονης, καθώς και σε βάρος των δύο αδελφών της, ηλικίας 51 και 46 ετών, οι οποίες είναι επίσης συνιδιοκτήτριες της εταιρείας, δε βρίσκονταν στο σημείο και αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου, παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας και έκθεση κατά συρροή.

Παραπομπή στο αυτόφωρο και εμπλοκή στην πολεοδομία

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία. Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς η 49χρονη φέρεται να εμπλέκεται και στο πολύκροτο σκάνδαλο της πολεοδομίας, για το οποίο της έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Για τις τελευταίες εξελίξεις έχει λάβει γνώση και η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού.