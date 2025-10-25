Βίντεο/Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ο Δήμος Αθηναίων «σφράγισε» το μπαρ στο Γκάζι, το μαγαζί απ’ όπου βγήκε η 16χρονη, η οποία αργότερα κατέληξε την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου. Η Δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει το κατάστημα να παραμείνει κλειστό για το μέγιστο δυνατό διάστημα, δηλαδή των 60 ημερών.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το μπαρ, που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα (25/10) ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσθέτοντας:

«Για τη σημερινή Αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες Αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Η επιχείρηση για το «σφράγισμα» πραγματοποιήθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία, αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει χαρακτηριστικά … απούσα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη «Ζούγκλα»: