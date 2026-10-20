Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Σίφνου, καθώς ψαράς εντόπισε σορό άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου «Βαθύ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σίφνου.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Σίφνου. Για την υπόθεση αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του άνδρα και των συνθηκών του περιστατικού.