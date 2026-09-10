Σκάφος αναψυχής στον Φάρο Σίφνου πέρασε τις σημαδούρες και βρέθηκε σε απόσταση μόλις περίπου 30 μέτρων από την ακτή, ενώ κατά τη διαδικασία αποβίβασης πελατών ο χειριστής φέρεται να είχε αφήσει το τιμόνι.

Βίντεο από το περιστατικό:

Αν η παραπάνω καταγγελία που έφτασε στα χέρια του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη, επιβεβαιωθεί πρόκειται για μια πρακτική που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια τόσο των επιβαινόντων όσο και των λουομένων και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η προσέγγιση και η αποβίβαση επιβατών.

Δήλωση Cpt Γιώργου Βάλλη, Προέδρου Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.

«Το περιστατικό στον Φάρο Σίφνου προκαλεί εύλογο προβληματισμό και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Σύμφωνα με την καταγγελία και το οπτικοακουστικό υλικό, σκάφος αναψυχής φέρεται να έχει περάσει τις σημαδούρες και να βρίσκεται σε απόσταση μόλις περίπου 30 μέτρων από την ακτή, ενώ κατά τη διαδικασία αποβίβασης πελατών ο χειριστής φέρεται να αφήνει το τιμόνι.

Αν τα παραπάνω επιβεβαιωθούν, πρόκειται για μια πρακτική που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια τόσο των επιβαινόντων όσο και των λουομένων και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η προσέγγιση και η αποβίβαση επιβατών.

Δεν μπορεί η ασφάλεια στη θάλασσα να επαφίεται στην τύχη ή στην εμπειρία της στιγμής. Ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη παρουσία λουομένων, οι αποστάσεις ασφαλείας και οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Καλούμε τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν το περιστατικό και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, να εφαρμοστεί η νομοθεσία.

Στη θάλασσα ένα δευτερόλεπτο αμέλειας μπορεί να είναι αρκετό για να μετατρέψει μια απλή αποβίβαση σε σοβαρό ατύχημα. Η πρόληψη και η υπευθυνότητα δεν είναι επιλογή – είναι υποχρέωση».