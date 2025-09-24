Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων όπλων, η αστυνομία του τμήματος Μήλου και αστυνομικού σταθμού Σίφνου, διεξήγαγε επιχείρηση, μέσω της οποίας συνέλαβε 48χρονο άνδρα, για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Εις βάρος του έχει σχηματισθεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:

Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με -2- γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)

Περίστροφο

Πιστόλι τύπου στυλό

-4- κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)

-3- αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)

-494- φυσίγγια στρατιωτικού τύπου

-446- φυσίγγια πυροβόλου όπλου

-20- κυνηγετικά φυσίγγια

-9- μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από -15- έως -58- εκατοστών

-2- ξιφολόγχες

-2- σιγαστήρες

–Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)

-Γκλοπ

-252.480- ευρώ

Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.