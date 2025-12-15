Εντοπίστηκε στη Σίκινο ανθρώπινος σκελετός, ο οποίος ανήκει σε μια από τις δύο Γαλλίδες που αγνοούνταν από το καλοκαίρι του 2024.

Ο σκελετός βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατη και θαμνώδη περιοχή του νησιού, από δύο κυνηγούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ο οποίος προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησί και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Η ταυτοποίηση προέκυψε από τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό, όπως πορτοφόλι και τσάντα.

Μετά τον εντοπισμό της μιας Γαλλίδας έχει ξεκινήσει ήδη νέα επιχείρηση έρευνας με στόχο τον εντοπισμό και της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας.

Υπενθυμίζουμε ότι από το καλοκαίρι του 2024, δύο Γαλλίδες τουρίστριες, ηλικίας 64 και 73 ετών, η Françoise Boutin (64) και η Marie-Pierre Arfel (73), αγνοούνται στη Σίκινο με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και να απασχολεί τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

