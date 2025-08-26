Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο όπου δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρετούν οι Σικινιώτες τους τουρίστες που αποχωρούν από το νησί.

Οι λεγόμενοι «απονερίστες» δεν είναι κάτι νέο για την Ελλάδα, όμως φέτος έχουν τραβήξει τα βλέμματα λόγω των κλιπ που έχουν δημοσιευτεί στα κοινωνικά δίκτυα – και κυρίως στο TikTok.

Συγκεκριμένα, τα περισσότερα πλάνα είναι από την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι του νησιού. Σε αυτά, το καράβι ακούγεται να κορνάρει καθώς απομακρύνεται και οι κάτοικοι φαίνονται να τρέχουν και να βουτούν στα απόνερά του.

Στα βίντεο μπορεί να παρατηρήσει κανείς και δύο άτομα του Λιμενικού Σώματος, που προσπαθούν να εμποδίσουν τον κόσμο να κάνει βουτιά λόγω επικινδυνότητας. Ωστόσο δεν τα κατάφεραν και αρκετοί από τους ντόπιους βούτηξαν στο νερό.

Δείτε τα αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν: