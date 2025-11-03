Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Σκηνικό αρχαίας τραγωδίας θυμίζουν τα Βορίζια, όπου τα προηγούμενα 24ωρα δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί μετά από έναν άνευ προηγουμένου «πόλεμο» με 2.000 σφαίρες, που τραυμάτισαν άλλους τέσσερις και βύθισαν το χωριό στην ανασφάλεια, τον φόβο και το πένθος.

Σήμερα πίσω από τις κλειστές πόρτες οι κάτοικοι ακούνε τις σπαρακτικές κραυγές της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, που θα κηδευτεί στις 14.00 στο χωριό. Η οικογένεια Φραγκιαδάκη μετρά ήδη μία νεκρή, την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που πέθανε από θανάσιμο τραύμα στην ίδια σύρραξη. Η σορός της άτυχης γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στα Χανιά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία της.

Σπαρακτικές κραυγές: «Σήκω Φανούρη»

Την νύχτα η σορός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι, όπου δεκάδες συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι τον υποδέχθηκαν με δάκρυα και θρήνους. Συγκλονιστικές εικόνες είχαν προηγηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τη στιγμή που το φέρετρο τοποθετούνταν στη νεκροφόρα, η σύζυγος του 39χρονου ξέσπασε, φωνάζοντας με απόγνωση: «Φανούρη μου, σ’ αγαπώ!». Λίγο αργότερα κατέρρευσε, με τους δικούς της ανθρώπους να τρέχουν να τη στηρίξουν μέσα σε σκηνές απερίγραπτου πόνου.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του 39χρονου πατέρα έξι παιδιών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Στο μεταξύ οι Αρχές παραμένουν σε συναγερμό και ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις έχουν ζώσει τα Βορίζια για την κηδεία που θα γίνει στις 14:00 το μεσημέρι. Μάλιστα, η νεκρική πομπή θα περάσει μπροστά από την γειτονιά των Φραγκιαδάκηδων, γεγονός που αυξάνει τους φόβους των Αρχών, για νέες εντάσεις και πιθανά αντίποινα. Τι αποκάλυψε η νεκροψία Όπως έγινε γνωστό, τέσσερις σφαίρες δέχθηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όπως διαπιστώθηκε, στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν πόρτα-πόρτα ελέγχους σε Βορίζια και γειτονικά χωριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον τρία άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο μακελειό, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και μία 57χρονη γυναίκα, ενώ τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, οι κατηγορούμενοι έχουν φτάσει τους πέντε -οι τρεις εκ των οποίων αναζητούνται από τις αρχές, πρόκειται για έναν 19χρονο, έναν 27χρονο και έναν 28χρονο-, ενώ υπάρχει και μία προσαγωγή. Η δικογραφία Τέσσερα αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα, ο οποίος αναζητείται. Ακόμα ως κατηγορούμενοι αναφέρονται ο 25χρονος αδερφός του, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και δύο ακόμα αδέρφια, 19 και 29 ετών, τα οποία επίσης αναζητούνται. Κατηγορούμενος είναι και ο έτερος τραυματίας του ΠΑΓΝΗ, όπως έχουμε γράψει, ηλικίας 30 ετών. Στη δικογραφία ως δράστης αναφέρεται και ο δολοφονημένος Φανούρης Καργάκης.

Αυτά είναι τα στοιχεία των ταυτοποιημένων ατόμων. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιήσουν και τους υπόλοιπους δράστες του αιματοκυλίσματος που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί αλλά έχουν στοιχεία προς αξιοποίηση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες. Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».