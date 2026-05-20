Με ένα φορτηγάκι που το μετέτρεψαν σε “πολιορκητικό κριό”, άγνωστοι τα ξημερώματα άρπαξαν τα χρήματα από αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) στο Πόρτο Ράφτη.

Γύρω στις 5 το πρωί έριξαν το όχημα πάνω στο μηχάνημα που ήταν εγκατεστημένο στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, στο 2ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, και κατάφεραν στη συνέχεια να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Κατόπιν οι δράστες εγκατέλειψαν στο σημείο το φορτηγό και διέφυγαν με άλλο όχημα.

Αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο θα ερευνήσουν το αυτοκίνητο ώστε να εντοπίσουν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό των θρασυτατων κακοποιών ενώ παράλληλα αναζητούν και εικόνα από κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει την δράση τους