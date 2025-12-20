Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Συνεχίζονται δυναμικά οι αγροτικές κινητοποιήσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα με τη παρουσία τρακτέρ στις εθνικές οδούς και μπλόκων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Οι αγρότες σε αρκετές περιοχές της χώρας προχωρούν σήμερα σε στοχευμένες κινήσεις διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, ανοίγοντας διόδια προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στην Καρδίτσα, άνοιξαν πριν από λίγο οι μπάρες στα διόδια Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Κόμβος Νίκαιας: Ελεύθερη διέλευση έως τις 14:00

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 2 το μεσημέρι. Η ίδια πρακτική έχει αποφασιστεί να επαναληφθεί και αύριο, Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι αγρότες κάλυψαν τις κάμερες των διοδίων, ενώ έχουν προγραμματίσει διανομή προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς.

Συγκεκριμένα, θα μοιραστούν μήλα, ενώ αγρότες από τα Φάρσαλα θα προσφέρουν χαλβά Φαρσάλων.

Άνοιγμα διοδίων και στη Θεσσαλονίκη

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, άνοιξαν και τα διόδια Ωραιοκάστρου από τους αγρότες της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ίδιας τακτικής διευκόλυνσης της κυκλοφορίας.

Αποκλεισμοί στα σύνορα

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι αποκλεισμοί σε τελωνειακές πύλες εισόδου της χώρας. Στο τελωνείο της Εξοχής, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών οχημάτων έως τις 10 το βράδυ. Χθες, ο αποκλεισμός διήρκεσε συνολικά οκτώ ώρες, ενώ σε γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα, θα καθοριστεί η στάση τους για την Κυριακή.

Αντίστοιχες αποφάσεις εξετάζονται και στον Προμαχώνα, όπου οι αγρότες προσανατολίζονται σε αποκλεισμό των φορτηγών έως τις 8 το βράδυ, αναμένοντας την απόφαση της συντονιστικής τους επιτροπής.

Στους Ευζώνους, έχει προγραμματιστεί και για σήμερα τετράωρος αποκλεισμός, από τις 6 έως τις 10 το απόγευμα, που θα αφορά όλα τα οχήματα.

Κλειστά τα διόδια στα Μάλγαρα

Παραμένει κλειστός ο άξονας της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων. Οι αγρότες έχουν ενισχύσει το μπλόκο με περισσότερα τρακτέρ και διατηρούν αποκλεισμένο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από χθες, με πρόθεση να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή έως και την Τρίτη. Υπενθυμίζεται ότι το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό ήδη από την 1η Δεκεμβρίου.

Στο Δερβένι, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι από τις 12 το μεσημέρι και για διάστημα τριών ωρών θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή, μοιράζοντας παράλληλα αγροτικά προϊόντα στους οδηγούς.

Κινητοποιήσεις συνεχίζονται επίσης στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο Πιερίας, στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Αιτωλοακαρνανία: Μπλόκα που «κόβουν» τη Δυτική Ελλάδα

Στη θέση Χαλίκι της Αιτωλοακαρνανίας, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δύο ισχυρά μπλόκα στην Ιονία Οδό και την Ολυμπία Οδό ουσιαστικά χωρίζουν τη Δυτική Ελλάδα στα δύο.

Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ωστόσο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αποφασισμένοι να εντείνουν την πίεση, μετέβησαν με τα τρακτέρ τους από το Αγγελόκαστρο και έκλεισαν εκ νέου και αυτήν τη διαδρομή. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και κατά τη διάρκεια των εορτών, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτά τα διόδια.

Εύβοια: Νέοι αποκλεισμοί στην Υψηλή Γέφυρα

Στην Εύβοια, οι αγρότες προχώρησαν χθες σε τρίωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας από τις 7 το απόγευμα, κλείνοντας για πρώτη φορά και παρακαμπτήριες οδούς. Το ίδιο μοτίβο κινητοποιήσεων θα επαναληφθεί σήμερα, από τις 6 έως τις 8 το βράδυ.

Για την Κυριακή, σε συντονισμό με αγρότες από τη Στερεά Ελλάδα, έχει ληφθεί απόφαση για μετάβαση στα διόδια των Αφιδνών, όπου οι μπάρες θα ανοίξουν για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Τέλος, για τη Δευτέρα και την Τρίτη έχουν προγραμματιστεί νέες, μεγαλύτερης διάρκειας κινητοποιήσεις, με πλήρες κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας και την ευρύτερη περιοχή.