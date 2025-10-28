Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μια τεράστια ελληνική σημαία, εμβαδού 1.440 τετραγωνικών μέτρων, υψώθηκε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, τιμώντας τη σπουδαία Εθνική Επέτειο.

Πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε μπροστά από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, για να παρακολουθήσει την εντυπωσιακή τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά.

Η συντονίστρια της εκδήλωσης, εξέφρασε τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια όλων όσοι συμμετείχαν στη διοργάνωση:

«Μας προκαλεί ανατριχίλα. Είμαστε υπερήφανοι που εδώ και 10 χρόνια μπορούμε να κάνουμε την έπαρση αυτής της σημαίας. Για εμάς δεν είναι απλώς ένα σύμβολο, αλλά ένας τρόπος να θυμηθούμε τις αξίες του τόπου και της πατρίδας μας».