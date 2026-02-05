Είναι αλήθεια ότι οι πέντε αλλαγές στα άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε πριν λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός είναι πολύ σημαντικές, όπως σημαντικές ήταν και οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2010 και το 2011 για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών και για την κατάργηση κάποιων προνομίων τους, που δεν χρειάζονταν συνταγματική αναθεώρηση και δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

Έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε αλλαγές για αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος, όπως το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 16 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καθιέρωση μίας ενιαίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων.

Το 2010 και το 2011 όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προτείνει και κάποιες αλλαγές για τους βουλευτές, οι οποίες δεν χρειάζονταν συνταγματική αναθεώρηση και δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα:

Α. Το 2010 ο τότε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο RealFm97,8 (συνημμένη φωτογραφία) πρότεινε:

· Τη μείωση των βουλευτών σε 200, από 300 που είναι σήμερα, αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη μείωση δεν απαιτεί συνταγματική αναθεώρηση και είναι κάτι που μπορεί να γίνει με την αλλαγή του εκλογικού νόμου με πλειοψηφία 2/3 από τη Βουλή.

· Τη διαχρονική δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των βουλευτών στο διαδίκτυο, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τα πόθεν έσχες όχι μόνο για τον τελευταίο χρόνο, αλλά από το έτος που εισήλθαν για πρώτη φορά στη Βουλή.

Β. Το 2011 ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανοικτή επιστολή που απηύθυνε στους υπόλοιπους 299 βουλευτές (https://www.tovima.gr/2011/06/08/politics/o-kyr-mitsotakis-proteinei-ti-meiwsi-twn-boyleytwn-se-200/), πρότεινε την περικοπή των βουλευτικών εδρών και των προνομίων των βουλευτών, για να κερδηθεί ένα μέρος της χαμένης αξιοπιστίας του ελληνικού κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του, αναφέροντας:

· Βιώνουμε μέρες πρωτόγνωρης λαϊκής οργής που στρέφεται πρωτίστως κατά του κοινοβουλίου και στα μάτια της πλειοψηφίας των πολιτώντο πολιτικό σύστημα είναι απαξιωμένο και κατώτερο των περιστάσεων και είναι δικαιολογημένο το ότι οι πολίτες προσάπτουν στους πολιτικούς μεγάλες ευθύνες για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα.

· Οι πολίτες κατηγορούν τους βουλευτές και για το γεγονός ότι ενδιαφέρονται πρωτίστως για το προσωπικό τους συμφέρον και όχι για το καλό των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούν, ενώ για την οικονομική κρίση δεν υπάρχουν εύκολες ή γρήγορες λύσεις και η απαξίωση της Βουλής μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες, που θα μας επιτρέψουν να κερδίσουμε πίσω μέρος έστω της χαμένης αξιοπιστίας μας.

· Συγκεκριμένα προτείνω:

1. Τη μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 200, αφού σε σχέση με άλλες χώρες παρεμφερούς μεγέθους η Ελλάδα έχει πολλούς βουλευτές, ενώ η μείωσή τους επιτρέπεται από το Σύνταγμα και μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα στο πλαίσιο μιας αλλαγής του εκλογικού νόμου που θα ανακατανέμει τις εκλογικές περιφέρειες με κεντρικό άξονα τη δημιουργία μικρότερων εκλογικών περιφερειών. Ο πολιτικός συμβολισμός μιας τέτοιας κίνησης είναι πολύ πιο σημαντικός, από την εξοικονόμηση των 11 εκατ. ευρώ το χρόνο για τον κρατικό προϋπολογισμό που αυτή συνεπάγεται.

2. Την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης.

3. Την κατάργηση του επιδόματος για συμμετοχή των βουλευτών σε Επιτροπές της Βουλής, που εκτός του απαράδεκτου καθεστώτος να αμείβονται οι βουλευτές με περισσότερα χρήματα για να συμμετέχουν σε επιτροπές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς τους, με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξοικονομηθούν περίπου 3,6 εκατ. ευρώ το χρόνο.

4. Το κλείσιμο του καναλιού της Βουλής, που κοστίζει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει ποτέ καθώς η τηλεθέασή του φτάνει μετά βίας το 0,3%.

5. Την κατάργηση των βουλευτικών αυτοκινήτων, αφού είναι τουλάχιστον προκλητικό σήμερα, όταν μια μέση ελληνική οικογένεια έχει τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα, να παρέχει η Βουλή στους βουλευτές μεταφορικό μέσο και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται επίσης 5,4 εκατ. ευρώ το χρόνο.

6. Την κατάργηση στην πράξη της βουλευτικής ασυλίας, που μπορεί να επιτευχθεί άμεσα με την κοινή βούληση όλων των κομμάτων και η αρμόδια επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας να εισηγείται πάντα και για όλες τις υποθέσεις υπέρ της άρσης στην Ολομέλεια της Βουλής.

7. Τη διαχρονική ανάρτηση του πόθεν έσχες των βουλευτών στο διαδίκτυο, όπου τα πόθεν έσχες των βουλευτών πρέπει να είναι προσβάσιμα από τους πολίτες, όχι μόνο για τον τελευταίο χρόνο αλλά από το έτος που εισήλθαν για πρώτη φορά στη Βουλή. Δεν είναι κακό να μπαίνει κανείς πλούσιος στην πολιτική, αλλά να μπαίνει φτωχός και να βγαίνει πλούσιος. Είναι ανάγκη ο κάθε Έλληνας πολίτης να μπορεί να έχει συγκριτική εικόνα για τα οικονομικά των βουλευτών, ώστε να μην χαρακτηρίζονται ισοπεδωτικά όλοι «κλέφτες».

· Ή θα επιλέξουμε να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος ή θα αναμετρηθούμε γενναία με τις αδυναμίες μας, ακόμα κι αν χρειαστεί να «ματώσουμε» οι ίδιοι. Πάντως, η αμηχανία είναι ανεπίτρεπτη και η αδράνεια μπορεί να αποβεί καταστροφική. Η προσαρμογή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μας στις απαιτήσεις των καιρών αποτελεί δική μας ευθύνη.

Δείτε την ανοικτή επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2011 εδώ:

https://www.newsbomb.gr/component/news/story/315192/i-anoihti-epistoli-toy-k-mitsotaki-gia-ti-meiosi-ton-voyleyton/amp

Κανένα από τα σημερινά κόμματα που απεικονίζονται στις δημοσκοπήσεις δεν έχει προτείνει τη μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, εκτός από τη ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ, όπου η Πρόεδρός της σε συνεντεύξεις της στο ONETVστις 3/2/2026 και στον ΑΝΤ1 στις 4/2/2026 ανέφερε ότι οι βουλευτές θα πρέπει να μειωθούν από 300 σε 200.

Μία άλλη σημαντική αλλαγή που πρέπει να γίνει, ώστε η νομοθετική εξουσία να λειτουργεί ανεξάρτητα από την εκτελεστική σύμφωνα με το Σύνταγμα και για να περιορισθεί η διαφθορά και η ρουσφετολογία, είναι να υπάρξει ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών και εάν ένας βουλευτής οριστεί υπουργός, θα πρέπει να παραιτείται προηγουμένως από τη βουλευτική του ιδιότητα.

Από τις επτά προτάσεις που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010 και το 2011, μόνο η βουλευτική σύνταξη καταργήθηκε το 2012, ενώ οι υπόλοιπες έξι δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

Μήπως ήρθε η ώρα ο Πρωθυπουργός εκτός από τις αλλαγές που προτείνει για συνταγματική αναθεώρηση, να προχωρήσει υλοποιώντας και τις από το 2010 και το 2011 προτάσεις του, που δεν χρειάζονται συνταγματική αναθεώρηση;

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.facebook.com/NikolaosKardoulas/posts/pfbid07PAqM2PpHjhnrex9Pf91QJYgrFA8PSsNp1pXLUpHRKuX1tLHxGKQMAfGeu3EVFJ9l

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας