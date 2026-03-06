Η Πολεμική Αεροπορία πέτυχε σημαντική διάκριση στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 1η Εκπαιδευτική Σειρά Αέρος του Tactical Leadership Programme (TLP) 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Los Llanos στο Albacete της Ισπανίας.

Συγκεκριμένα η 330 Μοίρα «Κεραυνός» κατέκτησε την πρώτη θέση στο πτητικό σκέλος, ενώ στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης πρώτες αναδείχθηκαν τόσο η 330Μ όσο και η 347Μ «Περσέας».

Παρά το γεγονός ότι τα αεροσκάφη F-16 Block 30 ανήκουν σε πλατφόρμες προηγούμενης γενιάς, απέδειξαν για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας και το αξιόμαχό τους. Σε συνδυασμό με την άρτια εκπαίδευση, την εμπειρία και τον επαγγελματισμό του ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού, οι 330Μ και 347Μ ξεχώρισαν σε ένα απαιτητικό περιβάλλον διεθνούς συνεργασίας και υψηλών τακτικών προδιαγραφών.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει ότι η εμπειρία των ιπταμένων, η τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός του τεχνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία των μέσων, μπορούν να ανταποκριθούν και να υπερέχουν ακόμη και απέναντι σε πιο σύγχρονες πλατφόρμες.

Η διάκριση επιβεβαιώνει τη διαρκή προσπάθεια της Πολεμικής Αεροπορίας να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και διαλειτουργικότητας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και συνεργασιών με το ΝΑΤΟ.