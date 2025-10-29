Αισθητά μειωμένος εμφανίστηκε φέτος ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων κατά την εορταστική έξοδο της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο τετραήμερο από Παρασκευή 24 έως και Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, σημειώθηκαν έξι θανατηφόρα τροχαία με ισάριθμους νεκρούς, έναντι δεκατεσσάρων θυμάτων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο — μια μείωση που αγγίζει το 60%.

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα υπογράμμισε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο:

«Χάρη στον σχεδιασμό της Τροχαίας και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα θανατηφόρα δυστυχήματα του τετραημέρου ήταν λιγότερα από τα μισά σε σχέση με πέρυσι. Πρόκειται για σημαντική πρόοδο. Όταν ολοκληρωθεί ο ετήσιος απολογισμός, πιστεύω πως θα επιβεβαιωθεί ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, όμως είναι σαφές ότι κάτι αλλάζει στην οδική μας κουλτούρα».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η χώρα «βρίσκεται σε τροχιά βελτίωσης» ως προς την οδική ασφάλεια, τονίζοντας πως η αλλαγή της συμπεριφοράς των οδηγών αρχίζει πλέον να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Οι περιοχές των φετινών δυστυχημάτων

Κατά την τετραήμερη περίοδο, τα θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν στις εξής περιοχές:

25 Οκτωβρίου: Χανιά (1)

26 Οκτωβρίου: Φωκίδα (1), Θεσσαλονίκη (1), Ευρυτανία (1), Αττική (1)

27 Οκτωβρίου: Ζάκυνθος (1)

Στις 24 και 28 Οκτωβρίου δεν καταγράφηκαν θάνατοι στην άσφαλτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι οι 14 νεκροί είχαν καταγραφεί σε τρεις ημέρες, ενώ φέτος οι έξι απώλειες αφορούν περίοδο τεσσάρων ημερών — ένδειξη πως τα μέτρα πρόληψης και ο νέος σχεδιασμός της Τροχαίας φαίνεται να αποδίδουν καρπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ