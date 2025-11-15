Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για το 15 μηνών αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά από καυτό λάδι, μετά από ατύχημα στο σπίτι του, σε χωριό της Καρδίτσας, στις 25 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ευχαριστήρια ανακοίνωση της οικογένειας, ο μικρός Θανασάκης, χάρη στις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, παρουσίασε θεαματική βελτίωση και κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Οι γονείς του δηλώνουν πως βλέπουν ξανά το χαμόγελο του παιδιού τους, κάτι που μέχρι πριν λίγες ημέρες, φαινόταν αβέβαιο.

Το ατύχημα συνέβη όταν η μητέρα του μαγείρευε και, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το τηγάνι αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να πέσει καυτό λάδι πάνω στο παιδί. Το αγοράκι υπέστη εγκαύματα στο 15% του σώματός του και νοσηλεύτηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καρδίτσας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη και καρδιακή ανακοπή, ωστόσο οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν, δίνοντάς του μια ακόμη ευκαιρία. Η πορεία του μικρού συνεχίζει να είναι σταθερά βελτιωμένη, σκορπώντας αισιοδοξία σε όσους παρακολουθούν την περιπέτειά του.

Η ευχαριστήρια επιστολή της οικογένειας:

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί ήσασταν και είστε εκεί, φύλακες άγγελοι του μωρού μας, Θανασάκη. Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, με την τεράστια υποστήριξη και τον αστείρευτο συντονισμό σας, καταφέρατε το θαύμα: σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του.

Ευχαριστούμε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και τον Υπουργό και Βουλευτή του τόπου μας, Κώστα Τσιάρα, για το αμέριστο ενδιαφέρον τους. Έκανε το παιδί μας, παιδί του, και δεν μας άφησε ούτε στιγμή.

Ευχαριστούμε επίσης τον Διοικητή του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, κ. Νίκο Χαραλάμπους, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, και όλους τους γιατρούς και διασώστες αεροδιακομιδής.

Η μεγαλύτερη υποστήριξη όμως προήλθε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Liibeck της Γερμανίας, εκεί όπου έγινε η εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Καθηγητή «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μαζί με τη συντονίστρια της ΜΕΘ, Αριστούλα Πατσαρού, Παιδίατρο – Εντατικολόγο, μας στάθηκαν όχι μόνο ως επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι — ακόμη και στον τρόπο διαμονής μας δίπλα στο παιδί.

Χρειαστήκαμε ένα χέρι βοήθειας και μας δώσατε δύο, προσφέροντάς μας ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας.

Οικογένεια,

Φωτσή Παναγιώτη & Ηλιάνα Νάκου»