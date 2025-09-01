Σημαντική ήταν για ακόμη έναν μήνα η προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από τις αποστολές αεροδιακομιδών που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

Αποστολές ΑεροδιακομιδώνΠολεμικό Ναυτικό: 29

Πολεμική Αεροπορία: 115

Ώρες Πτήσης Πολεμικό Ναυτικό: 96

Πολεμική Αεροπορία: 362

Ασθενείς που μεταφέρθηκανΠολεμικό Ναυτικό: 45

Πολεμική Αεροπορία: 197

Αερομεταφορές Μοσχευμάτων Πολεμικό Ναυτικό: 6

Πολεμική Αεροπορία: 3

Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και την άμεση ανταπόκριση των Ενόπλων Δυνάμεων σε κάθε περιστατικό που απαιτεί τη συνδρομή τους.

Με δεκάδες ασθενείς να διακομίζονται εγκαίρως σε νοσοκομεία και με κρίσιμες αερομεταφορές μοσχευμάτων να πραγματοποιούνται με απόλυτη επιτυχία, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να αποδεικνύουν στην πράξη τον καθοριστικό τους ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας υγείας.

Το κοινωνικό έργο τους δεν περιορίζεται μόνο στην ασφάλεια της χώρας, αλλά επεκτείνεται και στην καθημερινή στήριξη των πολιτών, με άμεσες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές.