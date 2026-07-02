Viral έχει γίνει από κινητό σε κινητό των Σπετσιωτών εδώ και αρκετό καιρό ένα συγκλονιστικό βίντεο το οποίο απεικονίζει προφανέστατα κάποιο νεκροταφείο, αφού οι σκελετοί και τα οστά που φαίνονται στο βίντεο σε λαξευτούς τάφους στο ιερό ενός ιδιωτικού ναού αφιερωμένου στους Αγίους Αναργύρους(!) προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο των Σπετσιωτών, αλλά αρκετών επισκεπτών του νησιού το οποίο αυτήν την περίοδο έχει σχετικά αυξημένη επισκεψιμότητα! Για τα ευρήματα που απεικονίζουν στο στο ερασιτεχνικό βίντεο έχουν ενδιαφερθεί αρχαιολόγοι, βυζαντινολόγοι, ιστορικοί του νησιού λαογράφοι και διαφορετικοί μεταξύ τους εμπλεκόμενοι φορείς!

Το βίντεο άρχισε να ξανά κυκλοφορεί -από κινητό σε κινητό- μεταξύ των Σπετσιωτών, πριν λίγα 24ωρα με αφορμή τις εορταστικές ακολουθίες που έλαβαν χώρα στο μικρό ιδιωτικό παρεκκλήσιο εξ αφορμής της κυριώνυμης εορτής των Αγίων Αναργύρων όπου έλαβαν χώρα πανηγυρικώ τω τρόπω, δηλαδή από σχεδόν το σύνολο των ιερέων του νησιού όπως συνηθίζεται σε κάθε μεγάλη εορτή, καθώς οι Σπετσιώτες αιώνες τώρα διακρίνονται για το ευαισθητοποιημένο αυξημένο θρησκευτικό αίσθημα τους!

Οι ακολουθίες τελέστηκαν κάτω από ειδική τέντα που έχει στηθεί καθώς ο χώρος και η περιοχή όπου βρίσκεται το παλαιό μικρό παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων έχει δεσμευτεί ήδη από την αρχαιολογική υπηρεσία η οποία έχει στείλει στις Σπέτσες διαβαθμισμένη υπάλληλο της και σχετικό μεικτό κλιμάκιο το οποίο φαίνεται να εποπτεύει τις σχετικές ανασκαφές που λαμβάνουν χώρα στο σημείο!

Όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει γίνει αντικείμενο ποικιλώνυμου σχολιασμού και συζητήσεων μεταξύ των Σπετσιωτών, που έτσι κι αλλιώς έχουν διακριθεί και διακρίνονται για την προσήλωση τους στην Ορθόδοξη Πίστη στα όσια και ιερά, αλλά και για τους αγώνες τους για την απελευθέρωση της Ελλάδος από την Οθωμανοκρατία και πάντα ξεχώριζαν για τους αγώνες τους με πρόσημο την Ορθοδοξία και την Πίστη – ειδικά στα χρόνια πριν και μετά την επανάσταση του 1821 και την επανάσταση των Σπετσών τον Σεπτέμβριο του 1822 – το μικρό βίντεο γίνεται αντικείμενο πολλών συζητήσεων μεταξύ των κατοίκων!

Ο εφημέριος αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Νανακούδης που έχει και την ιερατική ευθύνη να ιερουργεί στον συγκεκριμένο ιδιωτικό αυτό ναό, κατά περίπτωση, και όποιος είχε την πρωτοβουλία να κάνει την σχετική ανακαίνιση στο μικρό ιερό ναό, έτσι ξεκίνησαν όλα…

Διαδικασία – ανακαινίσεων των ιερών ναών του νησιού σχεδόν από τους κληρικούς του νησιού – που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια στις Σπέτσες και δεν είναι λίγοι οι επιχειρηματίες που στηρίζουν οικονομικά τέτοιες πρωτοβουλίες για αρκετούς ιερούς ναούς που είτε ανακαινίζονται είτε βελτιώνονται – ο πάτερ Γρηγόριος είναι εκείνος που ανέλαβε να ανακαινίσει τον μικρό ναό πριν λίγους μήνες και όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι οι εργάτες με το θέαμα αυτό ειδοποίησε αμέσως και τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές του τόπου!

Η ευρύτερη περιοχή έχει ήδη αποκλειστεί από την αρχαιολογική υπηρεσία η οποία έχει αποστείλει διαβαθμισμένο μεικτό κλιμάκιο και γνώστες καθώς πρέπει πρώτα να καθορίσουν ιστορικά και χρονολογικά τα ευρήματα. Από την τάξη που βρίσκονται οι σκελετοί και τα οστά εικάζεται ότι πρόκειται για νεκροταφείο!

Η πρώτη σχετική αναφορά ότι προ αιώνων, ίσως και πριν το 1.600 μ.Χ. είχε γίνει από τον παλαίμαχο δημοσιογράφο που διαμένει στο νησί Άδωνη Κύρου ο οποίος με βάση σχετική προηγούμενη ιστορική αναφορά κάποιου περιηγητή εκείνης της εποχής, είχε αναφερθεί ότι ενδεχομένως στην περιοχή αυτή δεν αποκλείεται και να υπήρχε γυναικείο μοναστήρι πάντα με βάση κάποια ένδειξη σε παλαιότατο χάρτη που απεικόνιζε κάποιο σύμβολο που έμπαινε σε χάρτες όταν ήθελαν να συμβολίσουν κάποιο ιερό χώρο πόσο μάλλον μοναστήρι όπως εικάζεται στην ευρύτερη περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται αυτός ο μικρός ιερός ναός των Αγίων Αναργύρων και ο οποίος λειτουργείται μόνον κατά τις ημέρες της εορτής του (εσπερινό και όρθρο με θεία λειτουργία).

Για τα ευρήματα φαίνεται να έχει ενημερωθεί αρμοδίως ο δήμος Σπετσών και η ιερά μητρόπολη Ύδρας, Αιγίνης Ερμιονίδας και Σπετσών, ωστόσο η όλη υπόθεση φαίνεται να σκεπάζεται από μυστικότητα και διακριτικότητα για ευνόητους λόγους…

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες τις ανασκαφές φαίνεται να έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει ο κ. Ανδρέας Μαρτίνος, εκ των γνωστών ευεργετών του νησιού εδώ και χρόνια οποίος διατηρεί και σχετική έπαυλη στις Σπέτσες και πάντοτε συνδράμει όπου και όταν του ζητηθεί και με τον οποίο φαίνεται να διατηρεί και σχεδόν να «μονοπωλεί» τις άριστες σχέσεις με πολλούς εκ των επιχειρηματιών και γενικότερα των ευκατάστατων κατοίκων και επισκεπτών της νήσου ο φιλόδοξος δραστήριος και πολυπράγμων αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Νανακούδης.

Για το ζήτημα φαίνεται να έχουν ενημερωθεί αρμοδίως και οι εμπλεκόμενοι υπουργοί – Πολιτισμού κτλ. – αλλά όπως διαβεβαίωσε σχετική πηγή για την περίπτωση αναμένεται να ενημερωθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης!!

Υπογράφει: Ένας λάτρης της νήσου των Σπετσών, εμπνευσμένος από τη ζωή, τη δράση, την αποστολή και το έργο ενός φλογερού μαχητή, Σπετσιώτη Θεολόγου, Ιεροκήρυκα της νήσου όπου στις 9 Ιουλίου συμπληρώνονται 35 έτη από την κοίμησή του.

Ο λόγος για τον αείμνηστο Σπετσιώτη Αλέξανδρο Βάμβα, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται το παραπάνω κείμενο. Άνδρα πλήρους πνεύματος Αγίου και Αγάπης για την Πατρίδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τις Σπέτσες στις οποίες δεν έχει βρει ακόμα την θέση που ιστορικά του ανήκει…

Ο λόγος πλέον στους ιστορικούς του άμεσου και ορατού μέλλοντος μας. Ας είναι αυτή η ανακάλυψη αφορμή για περισυλλογή κυρίως και πρωτίστως αυτών των καλών πατριωτών Σπετσιωτών πρότυπα ζωής αγώνων και θυσιαστικότητας.