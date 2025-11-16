Το Πολυτεχνείο, άνοιξε χθες(15/11) τις πύλες του, για την 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών και των αγωνιζομένων Ελλήνων κατά της Χούντας.

Και ο Κωστής Κοσμέας ανέβασε στο Instagram, ένα βίντεο, που ανακαλυπετι σημεία της Αθήνας, που θυμίζουν τις μαύρες ημέρες της επταετία.

Η Ελλάδα, όπως γράφει στην ανάρτηση του , πέρασε μια ζοφερή περίοδο που διήρκεσε επτά χρόνια, Από τον Απρίλιο του 1967 μέχρι τον Ιούλιο του 1974. Όταν μια ομάδα στρατιωτικών με πραξικόπημα κατέλαβαν την εξουσία, κατέλυσαν αυθωρεί και παραχρήμα το δημοκρατικό πολίτευμα και στοιχειώδεις συνταγματικές ελευθερίες, βασάνιζαν, φυλάκιζαν, ξόριζαν και “εξαφάνιζαν” πολιτικούς τους αντιπάλους και έβαλαν τη χώρα στο “γύψο” με συνέπειες τραγικές για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Στη σκιά λοιπόν αυτής της σκοτεινής επταετίας ανακαλύπτουμε μαζί σημεία της πόλης που θυμίζουν τις μαύρες μνήμες της.