Πραγματοποιείται σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από αναφυλακτικό σοκ που προκλήθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, μετά από χορήγηση αντιβιοτικού.

Η σορός της μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκταφής, που έλαβε χώρα παρουσία αστυνομικών και ιατροδικαστή.

Στο νοσοκομείο βρίσκονται ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Δημήτρης Καλιντέρης και ο επίκουρος καθηγητής ιατροδικαστικής Φώτης Χατζηνικολάου, που εκπροσωπεί το ιατρικό προσωπικό.

Η οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καταγγέλλοντας ελλιπή διαχείριση του περιστατικού και απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της 28χρονης.

Το Νοσοκομείο Άρτας, με επίσημη ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.