Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς λόγω του τραγικού θανάτου της Μυρτούς. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 19χρονης στις 15:00 στη Μητρόπολη στο Αργοστόλι.

Παράλληλα, σήμερα, αναμένεται στις 10:00 το πρωί να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της κοπέλας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερη διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα όλο και περισσότερες πληροφορίες για το μοιραίο βράδυ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.

«Την παρενοχλούσαν και επειδή δεν ενέδιδε»

Ο πατέρας της κοπέλας, εμφανώς ταραγμένος μίλησε στο MEGA και είπε για την τραγωδία:

«Την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλούσαν. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου εφαρμόσανε το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το ίδιο χωριό που είναι ένας από τους δύο και θα έρθουν στην Κεφαλονιά να γνωριστούμε. Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν, δέχτηκε».

«Ένα μπουμπούκι είχατε μπροστά σας το οποίο από ότι ξέρω ψαχνόσαστε πώς να συνάψετε σχέση. Γιατί μου το σκότωσαν το παιδί;», ανέφερε ο πατέρας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος. Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω», είπε συντετριμμένη η μητέρα της Μυρτούς.

Λίγο νωρίτερα, φίλης της 19χρονης είχε προχωρήσει σε ανώνυμη καταγγελία μιλώντας για τον 23χρονο, με τον οποίο πήγε η Μυρτώ στο Airbnb το μοιραίο βράδυ.

Η φίλη της ανέφερε «εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Για αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει “θα σε βρω και θα σε σκοτώσω”».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η άτυχη Μυρτώ είχε μεταβεί το βράδυ της Δευτέρας σε airbnb της πόλης μαζί με έναν 23χρονο. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ο νεαρός φέρεται να της πρότεινε χρήση κοκαΐνης. Στο δωμάτιο κλήθηκε ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους.

Έπειτα, ο 26χρονος αποχώρησε και επέστρεψε λίγο αργότερα με νέα ποσότητα, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από τον 22χρονο Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έκανε χρήση.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο εκτιμάται ότι η 19χρονη κατέρρευσε από την χρήση κοκαΐνης και έχασε τις αισθήσεις της. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποδείχθηκε καθοριστικό.

Στις φωτογραφίες, φαίνεται η 19χρονη κοπέλα εμφανώς να μην έχει τις αισθήσεις της και ο 26χρονος να την κουβαλάει τρέχοντας, με σκοπό να φύγει από το διαμέρισμα που είχε κλείσει διαμονή το κορίτσι με τον 23χρονο φίλο της.

Δείτε τις εικόνες:

Οι συλληφθέντες την παράτησαν σε πλατεία στο κέντρο του Αργοστολίου χωρίς της αισθήσεις της και ειδοποίησαν μια φίλης της, η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά για την 19χρονη Μυρτώ.