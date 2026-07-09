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Η τοπική κοινωνία της Κοζάνης, αλλά και ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, αποχαιρετούν σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου τη Βάγιας Νέστορα, της οποίας ο θάνατος αποτελεί την τραγική κατάληξη των τρομοκρατικών χτυπημάτων που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου.
Με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της η Αφροδίτη Νέστορα
Η κόρη της εκλιπούσας , Αφροδίτη Νέστορα, νοσηλεύεται όλες αυτές τις ημέρες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, φέροντας σοβαρά εγκαύματα στα πόδια από τη φωτιά που κατέκαψε το σπίτι τους.
Παρά το γεγονός ότι οι θεράποντες ιατροί έκριναν πως δεν πρέπει να πάρει εξιτήριο, καθώς η κατάστασή της απαιτεί στενή παρακολούθηση και τα τραύματά της δεν της επιτρέπουν να σταθεί όρθια, η ίδια ήταν αποφασισμένη να παρταστεί στη κηδεία της μητέρα της υπογράφοντας με δική της ευθύνη και μετακινείται προς την Κοζάνη με ιδιωτικό ασθενοφόρο και αναπηρικό αμαξίδιο, συνοδευόμενη από ιατρικό προσωπικό.
Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης
Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί να τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, ενώ η σορός της άτυχης γυναίκας βρίσκεται στο ναό από τις 11:00 το πρωί για το λαϊκό προσκύνημα.
Μετά την τελετή, θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου.
Το «παρών» στην τελετή θα δώσουν κορυφαία πολιτικά πρόσωπα όπως ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης , καθώς και πλήθος βουλευτών, υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Σημειώνεται ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».
Τα στοιχεία της δωρεάς είναι: Τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204 και κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.
Το χρονικό των συντονισμένων εμπρηστικών επιθέσεων
Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία συνέβη την 1η Ιουλίου, μετά από συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
Οι δράστες είχαν βάλει στο στόχαστρο τρία συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, τοποθετώντας εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τους.
Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, και της Αφροδίτης Νέστορα.
Η φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της τελευταίας αποδείχθηκε μοιραία για τη μητέρα της, Βάγια, η οποία υπέστη βαρύτατα τραύματα και τελικά υπέκυψε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.
Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.