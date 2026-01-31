Σε κλίμα οδύνης σήμερα το τελευταίο «αντίο» στους πέντε από τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ , που έχασαν τη ζωή τους, την περασμένη Τρίτη (27/1), στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη από την Αλεξάνδεια Ημαθίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00.

Παράλληλα την ίδια μέρα, στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Κεσανίδη στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στις 13:00, θα κηδευτεί ο Θανάσης Γκουζούρης, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Τα νεαρά παιδιά δεν έχαναν αγώνα του ΠΑΟΚ και επιβιβάστηκαν στο μαύρο βαν με σκοπό να στηρίξουν την ομάδα τους για ακόμη μια φορά.

Επαναπατρισμός σορών και τραυματιών

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, το απόγευμα της Πέμπτης (29/1), με αεροσκάφος τύπου C-130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε, γύρω στις 18:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχτούν τις σορούς των νεαρών παιδιών και να τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας.

Λίγες ώρες πριν είχαν μεταφερθεί και οι δύο εκ των τριών τραυματιών από τη Ρουμανία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Τα νεαρά αγόρια, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη βρίσκονται σε καλη κλινική κατάσταση.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο στην Τιμισοάρα, ωστόσο έχει αποσωληνωθεί.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, όταν το mini bus που μετέφερε δέκα φίλους του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα Ε70, στην κομητεία Τίμις, κοντά στην Τιμισοάρα.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο χωρίς διαχωριστικό, κατά τη διάρκεια προσπέρασης που επιχείρησε το βαν.

Οι πιστοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ακολουθούσαν την ομάδα τους παντού σε Ελλάδα και Ευρώπη προκειμένου να την στηρίξουν. Δεν περιμέναν, ωστόσο, αυτό το χτύπημα της μοιράς.

Η εκδρομή με προορισμό τη Γαλλία έμελλε να είναι η τελευταία τους.