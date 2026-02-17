Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την υπόθεση των 12 φωτογραφιών που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσθέντων από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 και οι οποίες βρίσκονται στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, εμπειρογνώμονες και στελέχη του υπουργείου έχουν έρθει σε επαφή με τον Βέλγο συλλέκτη που κατέχει τις φωτογραφίες. Σήμερα μεταβαίνουν στη Γάνδη εξειδικευμένοι επιστήμονες, προκειμένου να τον επισκεφθούν στην έδρα του και να αποτιμήσουν:

• Την αυθεντικότητα των φωτογραφιών

• Τη νομιμότητα της προέλευσής τους

• Τη σημασία και την ιστορική τους αξία

Εφόσον τεκμηριωθεί τόσο η αυθεντικότητα όσο και η νόμιμη προέλευση της συλλογής, το υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα, μέσω της κατάλληλης νομικής οδού, στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτησή της και την ένταξή της στην κατοχή του ελληνικού Δημοσίου.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon στη Μαλακάσα. Δημοσιοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας eBay από Βέλγο πωλητή, ο οποίος ωστόσο ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη δημοπρασία τους και αναμένει τις κινήσεις του ελληνικού κράτους.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι, παρότι είναι πολύ πιθανό οι φωτογραφίες να είναι αυθεντικές, υπάρχουν σημαντικές νομικές περιπλοκές σχετικά με τη διεκδίκησή τους. Η διακίνηση φωτογραφιών που είχαν ληφθεί από στρατιώτες του Γ’ Ράιχ σε κατεχόμενες χώρες αποτελεί ήδη αντικείμενο μελέτης από ιστορικούς της φωτογραφίας και της σύγχρονης ιστορίας. Μεταπολεμικά, στο πλαίσιο οργανώσεων Γερμανών βετεράνων που επιδίωκαν την αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας της Βέρμαχτ, αναπτύχθηκαν δίκτυα ανταλλαγής και ανατύπωσης φωτογραφιών της περιόδου του πολέμου.

Χαρακτηριστική υπήρξε η περίπτωση του περιοδικού Wildente («Αγριόπαπια»), που εξέδιδε ο Γκύντερ Χάιζινγκ, δημοσιογράφος των Μονάδων Προπαγάνδας του Γκέμπελς. Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες ενδέχεται να εντάσσονται σε αυτό το δίκτυο διακίνησης, στοιχείο που προκύπτει και από την πίσω όψη των εκτυπώσεων όπως εμφανίστηκαν στην ηλεκτρονική αγγελία.

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα με τίτλο «Χαρακτηρισμός ή μη φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 πατριωτών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944». Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της συλλογής ως μνημείου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη νομική διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος.