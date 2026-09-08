Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το στήσιμο της εξέδρας για τη μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος σχολίων επισημαίνει ότι τα σκηνικά καλύπτουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με πολλούς να κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι στο εμβληματικό αυτό τοπόσημο της πόλης.

Το υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το θέμα, διαχωρίζοντας τη θέση του ως μη αρμόδιο για το γεγονός:

«Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δε γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο.»

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, σε ανάρτησή του για το θέμα, ανέφερε:

«Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει».

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς. Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο» συμπλήρωσε.

Στο ζήτημα τοποθετήθηκε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, απευθύνοντας έκκληση στον δημοφιλή τραγουδιστή να μετακινήσει την εξέδρα, ώστε να μην αποκρύπτεται και να μην επηρεάζεται η εικόνα του μνημείου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Θεσσαλονικιός Αντώνης Ρέμος έχει ευαισθησίες, εκτός από καλλιτεχνικές, κοινωνικές και εθνικές. Τον παρακαλώ, λοιπόν, να δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του να αλλάξει η θέση της εξέδρας για τη συναυλία του. Θεωρώ την τοποθέτηση της εξέδρας αστοχία. Πρέπει να γίνει μια νέα διαμόρφωση και να αναζητηθεί ένας τεχνολογικός τρόπος, ο οποίος θα σεβαστεί τους Έλληνες και την ιστορική τους μνήμη.

Δεν χρειάζεται να προσβάλλουμε με προφανείς αστοχίες την ιστορική μας μνήμη και ταυτότητα».

Μετά τις αντιδράσεις, η Galaxias Live Production, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Βρισκόμενοι στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.

Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας. Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής».